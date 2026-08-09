Dos detenidos por robos en el interior de vehículos en Palma, uno de ellos por sustraer también un coche

PALMA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma, en dos operaciones sin relación entre sí, a dos hombres por supuestamente robar en el interior de vehículos.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, el primer arresto ha sido el de un hombre de origen español acusado de varios robos en el interior de coches y del robo de un automóvil.

Fue el pasado, sobre las 15.00 horas, cuando un ciudadano alertaba al 091 de que le habían robado el coche y de que a través de una aplicación en su teléfono móvil le señalaba el vehículo en movimiento en el polígono de Son Castelló de Palma.

Varias patrullas se dirigieron al lugar y tras una batida dieron con el vehículo. Los agentes observaron que el conductor se apeaba, dejándolo en marcha y abierto, y que en el interior de un establecimiento.

Los policías nacionales se pusieron en guardia para evitar la huida y fue interceptado con dos bolsas de rafia con cobre que al parecer pretendía vender. El hombre, al ser sorprendido, reconoció que había robado en varios coches cerca de Son Moix y que en una furgoneta había encontrado el cobre. Los agentes averiguaron que horas antes ya había vendido algunos efectos en un establecimiento de la zona.

Por su parte, el robo del automóvil se había producido de madrugada, para lo cual habría roto una ventanilla y había utilizado la llave de repuesto que encontró en el interior.

Los agentes hallaron en el interior del vehículo numerosos efectos, algunos de ellos de gran valor. Además del cobre, se intervinieron cerca de 1.000 mecheros, 100 vapeadores, cápsulas, un reloj inteligente, diferentes piezas de joyería como broches, anillos, pulseras, colgantes, así como platería y otros efectos.

Los policías localizaron a una de las perjudicadas y se le devolvieron mecheros, vapeadores y cápsulas. El resto de efectos se remitieron al Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Oeste para la continuación de gestiones y localización de los propietarios. El individuo fue finalmente detenido.

OTROS DETENIDO POR ROBAR EN VARIOS VEHÍCULOS

En relación al segundo arresto, tuvo lugar dos días después, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional detuvieron a un hombre de origen guineano por supuestamente robar en varios vehículos en la zona del Vivero de Palma.

En concreto, la madrugada del pasado jueves, varias patrullas del 091 fueron alertadas para que se dirigieran a la zona del Vivero, donde varios vecinos habían sorprendido a un hombre robando en interior de vehículos.

A su llegada, un vecino explicó a los agentes que había escuchó el estruendo de cristales y que al asomarse vio a un hombre acceder a un vehículo violentado. Otra patrulla fue requerida por otra vecina que indicó que habían violentado su vehículo en la zona y que había observado la presencia del hombre.

Los agentes localizaron al hombre en cuestión y en su poder hallaron un destornillador y dos varillas metálicas, así como una mochila con multitud de efectos, entre ellos numerosas gafas, perfumes, pulseras, broches, carteras, dinero, un reloj y otros objetos. El hombre fue finalmente detenido.