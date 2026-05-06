Dos detenidos tras ser sorprendidos con más de dos kilos de hachís en un coche en Manacor - POLICÍA NACIONAL

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas tras ser sorprendidos con 2,3 kilos de hachís dentro de un coche en Manacor.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo sobre las 18.00 horas cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano observaron un vehículo parado en un aparcamiento que coincidía con un coche implicado en un accidente días anteriores.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en un comunicado, dentro del vehículo había dos hombres en una actitud vigilante.

Cuando los agentes se acercaron para identificarlos, el conductor arrancó con el objetivo de abandonar el aparcamiento. No obstante, la Policía impidió que se marcharan e identificó a sus ocupantes, un hombre de origen español y otro marroquí.

Los agentes cachearon el coche, puesto que su interior desprendía un fuerte olor a hachís, y encontraron un paquete con 20 placas de esta sustancia, que pesaban cerca de 2,3 kilos. Los presuntos autores llevaban ocultos entre su ropa un total de 400 euros en efectivo.