Dos empleados de una empresa de desocupación amenazan y coaccionan a los vecinos de un edificio de Palma

Un agente de la Policía Local de Palma, de espaldas. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a dos empleados de una empresa de desocupación por supuestamente amenazar y coaccionar a los vecinos de un edificio del barrio de Son Cladera.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, sucedieron la tarde del pasado viernes, cuando el 092 recibió el aviso de varios residentes que estaban siendo intimidados por personas ajenas a la finca.

A su llegada, los agentes de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local identificaron a los dos sospechosos, quienes manifestaron pertenecer a una empresa de desocupación.

Los individuos, de 47 y 35 años, se habían apostado en el rellano del edificio para interrogar a los vecinos sobre su identidad y su destino con el objetivo de identificar a los ocupantes de una vivienda en concreto. Una de las vecinas aseguró que uno de ellos la llegó a amenazar verbalmente.

Aunque los dos sospechosos dijeron que tenían autorización de la comunidad para realizar controles de identificación, pero los vecinos desmintieron tal extremo. Al ser advertidos de que las posibles responsabilidades penales de su actuación, los dos empleados, ambos de nacionalidad española, abandonaron el lugar.

La Policía Local ha remitido el atestado a un juzgado de instrucción de Palma y ha dado traslado de las actuaciones a la Policía Nacional.