Dos expertos debatirán en Palma sobre los peligros de la inteligencia artificial - CAIB

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern y la asociación empresarial Eticentre organizan una jornada para debatir los desafíos de la inteligencia artificial (IA), que reunirá a dos especialistas en la materia.

La jornada tendrá lugar el miércoles 25 de noviembre a las 12.00 horas en Ca n'Oleo, en Palma, ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado.

El evento, titulado '¿Es realmente la IA peligrosa?', contará con la participación del catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra Humberto Bustince, uno de los pioneros de esta disciplina en Europa, y al catedrático de Filosofía y Matemáticas Javier Echeverría, reconocido especialista en el análisis de los impactos sociales de la tecnología.

La jornada supondrá la tercera colaboración entre la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears) y Eticentre, que proponen un espacio de reflexión que conecta la investigación científica con la filosofía, la ética y la realidad empresarial.

Será una conversación con la que, según la Conselleria, se podrá "distinguir entre los riesgos reales y los escenarios todavía hipotéticos de la inteligencia artificial y reflexionar sobre cómo queremos relacionarnos con una tecnología que ya está transformando nuestra sociedad".

El diálogo entre ambos expertos permitirá abordar cuestiones como la autonomía de los sistemas inteligentes, los riesgos derivados de su uso malintencionado, la dependencia tecnológica y la necesidad de establecer mecanismos de supervisión y responsabilidad.

DIFERENTES POSTURAS

Humberto Bustince defiende que 2022, cuando se desarrolló la IA generativa, fue un "año clave" para esta tecnología y fue "un punto de inflexión que ha transformado radicalmente su alcance y sus posibilidades".

Desde entonces, según su tesis, su evolución ha sido y es exponencial y ha sumergido a la ciudadanía en "la dictadura de los datos", es decir, que "quien es capaz de recopilarlos tiene el poder para entrenar algoritmos y desarrollar sistemas de IA".

Más allá de realizar un análisis tecnológico, Bustince también plantea interrogantes sobre el futuro de la relación con la inteligencia artificial. El catedrático también abordará el impacto de esta tecnología en el ámbito laboral y empresarial.

Desde la filosofía, Javier Echeverría aportará una mirada complementaria centrada en las implicaciones éticas y sociales de esta transformación tecnológica.

El experto advierte que delegar un número creciente de tareas en la tecnología puede acabar debilitando las capacidades humanas, una reflexión que traslada el debate más allá de lo que las máquinas pueden llegar a hacer y sitúa el foco en aquello que las personas podemos dejar de hacer por nosotros mismos.