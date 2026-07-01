Dos guardias civiles fuera de servicio rescatan a un hombre en el incendio de una vivienda en Cala Rajada. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA DE MALLORCA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de la Guardia Civil fuera de servicio han rescatado a un hombre en un incendio urbano originado este miércoles de madrugada, sobre las 02.00 horas, en un segundo piso de un inmueble de la localidad de Cala Rajada (Mallorca).

Los guardias civiles han accedido por medio de la fractura de la puerta al domicilio donde se ha originado el incendio y han rescatado al hombre, que presenta quemaduras y problemas respiratorios por inhalación de humo, según ha detallado el Instituto Armado.

Asimismo, se han desalojado cuatro personas vecinas de los pisos superiores y el fuego ha afectado al inmueble de la segunda planta y de la tercera.

También dos personas han sido trasladadas hasta el Hospital de Manacor, mientras que los agentes que intervinieron en el suceso han requerido asistencia médica por inhalación de humos.

Los Bomberos de Mallorca han extinguido el incendio sobre las 3.30 horas.