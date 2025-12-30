Dos heridos por la colisión de un coche y una moto cerca del túnel de la carretera de Sóller

Archivo - Una de las entradas del túnel de Sóller en una foto de archivo. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas de diversa consideración en un accidente de tráfico por un choque frontal entre un coche y una moto en la carretera de Sóller, cerca del túnel que atraviesa la Serra de Tramuntana.

El incidente se ha producido este martes alrededor de las 17.05 horas, en el kilómetro 16 de la Ma-11 perteneciente al término municipal de Bunyola.

En un comunicado, el SAMU 061 ha indicado que hasta allí se han desplazado dos ambulancias de soporte vital avanzado, una se soporte vital básico y un vehículo de mando.

De este modo, los servicios sanitarios han procedido al traslado de uno de los pacientes --varón de 57 años-- en estado crítico al Hospital de Son Espases y el otro --varón de 51 años-- a la Clínica Juaneda en estado leve.