Dos heridos graves en un accidente en la autopista de Llucmajor

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PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y un hombre han resultado este jueves heridos de gravedad en un accidente de tráfico ocurrido a la altura del kilómetro 27 en la autopista de Llucmajor.

Según la información facilitada por el SAMU 061, a las 04.11 horas de este jueves se ha recibido aviso del accidente sufrido por un coche que circulaba a alta velocidad.

Hasta el lugar se han desplazado tres ambulancias que han trasladado al hombre al Hospital Son Espases y a la mujer a Son Llàtzer, ambos con pronóstico grave.