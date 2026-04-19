Dos heridos graves y uno crítico tras salirse de la carretera en Valldemossa

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas de gravedad este domingo tras salirse de la carretera a la altura del municipio de Valldemossa (Mallorca).

El accidente ha tenido lugar en la carretera MA 1110, en el kilómetro 15, en torno a las 19 horas. Un turismo con tres ocupantes de origen sueco --dos varones de 27 y 26 años, y una mujer de 25-- se ha salido de la vía y ha quedado volcado en la carretera.

Los servicios de emergencias de Baleares han enviado al lugar una ambulancia medicalizada 061 y otra sanitarizada de Juaneda, además de dos vehículos del 061 y a los cuerpos de seguridad.

A su llegada al lugar, han estabilizado a uno de los hombres, de 27 años y en estado crítico, trasladándolo posteriormente al hospital de Son Espases como código politrauma grave.

Por su parte, la mujer y el otro varón han sido trasladados a la Clínica Juaneda en estado grave y menos grave, respectivamente.