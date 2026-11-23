La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el puesto de mando avanzado. - @MARGAPROHENS

PALMA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los dos hidroaviones del Ministerio para la Transición Ecológica cuya colaboración ha reclamado el Govern se han sumado ya a las labores de extinción del incendio forestal que ha quemado ya más de 200 hectáreas en la península de Formentor.

Las aeronaves se suman así al medio centenar de efectivos de la Conselleria de Agricultura, el Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), Bomberos de Mallorca y Guardia Civil desplegados en la zona.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la presidenta del Govern, Marga Prohens, que resaltado que aunque el fuego todavía no está estabilizado, la situación ha mejorado.

Prohens está en el puesto de mando avanzado y ha celebrado que los trabajos de cortafuegos ejecutados en Cala Murta han sido fundamentales para frenar el avance de las llamas en este flanco. Cabe recordar que un segundo flanco se ha extendido en dirección al peñal de Na Blanca.

Según el primer balance ofrecido por el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha quemado ya más de 200 hectáreas, principalmente de carrizo.

Fue sobre las 19.30 horas de este domingo cuando se recibieron los primeros avisos del fuego declarado en las inmediaciones del aparcamiento de Formentor, en una zona de pinar cercana a la carretera del faro y cerca también de una zona de viñedos.

A causa del fuerte viento que soplaba en aquel momento, el fuego cogió velocidad y se expansión en dos frentes, uno hacia el peñal de Na Blanca y el otro en dirección a Cala Murta.

Durante la noche y por lo agreste de la orografía, los efectivos antiicendios únicamente han podido permanecer vigilantes a la expansión de las llamas hasta las primeras horas de este lunes, momento en que se han podido incorporar los medios aéreos.

El incendio, sin embargo, todavía no está controlado, aunque el conseller ha indicado que son "más optimistas" que este domingo debido, precisamente, a la incorporación de los medios aéreos a la lucha contra un incendio que afecta a zonas de muy difícil acceso, aunque no ha puesto en peligro ni a personas ni a construcciones.

Respecto al flanco que avanza en dirección a Cala Murta, el conseller ha explicado que discurre con mayor lentitud gracias a los cortafuegos y los trabajos de pastura. En el frente más cercano a la carretera se espera un cambio de viento en las próximas horas hacia oeste-suroeste, que facilitará los trabajos. El área más cercana al mar se considera la zona menos prioritaria.