Dos investigados por un supuesto delito de tráfico de drogas en Lloret de Vistalegre

Plantas de marihuana localizadas en una nave agrícola en Lloret de Vistalegre - GUARDIA CIVIL

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Sineu ha investigado a dos hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, relacionados con una aprehensión de 3.000 plantas de marihuana en la localidad mallorquina de Lloret de Vistalegre.

Así lo ha informado la Guardia Civil, este viernes, en una nota de prensa, en que ha apuntado que los hechos se remontan a la mañana del 21 de enero, cuando una patrulla de seguridad ciudadana de la Benemérita acudió a un aviso por una riña vecinal en la localidad anteriormente mencionada. Al llegar al lugar, los agentes se percataron de un fuerte olor a lo que parecía ser cannabis.

Los agentes, al finalizar la actuación por la riña vecinal por la que fueron requeridos y alertados por el fuerte olor, decidieron intentar localizar el foco de dónde podía provenir ese olor tan característico de la marihuana.

Finalmente, los guardias civiles localizaron una nave agrícola donde se han aprehendido 3.000 plantas de cannabis, además de cogollos listos para su consumo, básculas digitales y fertilizantes.

A raíz de este descubrimiento, la Guardia Civil ha investigado a dos hombres, un joven de 21 años de edad y un hombre de 94 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.