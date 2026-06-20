Dos jóvenes detenidos por robar una mochila en la Playa de Palma

Caja metálica en la que uno de los detenidos guardaba los efectos robados. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido a dos jóvenes por supuestamente robar una mochila en la Playa de Palma.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, tuvieron lugar sobre las 18.20 horas del pasado miércoles a la altura del balneario número uno, en la avenida Cartago.

La víctima observó a un hombre que se aproximó a sus pertenencias y se apoderó de su mochila, tras lo que emprendió una huida a pie.

Salió detrás de él y, al verse perseguido, el sospechoso lanzó la mochila a la vía pública para que fuera recogida por su compinche, quien escapó a gran velocidad entre una multitud.

No obstante, la víctima logró interceptar al primer sospechoso, con quien comenzó una disputa. Policías de paisano que realizaban labores de prevención intervinieron y, tras recabar las primeras informaciones, abrieron una investigación.

Así llegaron hasta el domicilio de los sospechoso y, con la correspondiente autorización de los moradores, inspeccionaron el inmueble.

Los policías localizaron la mochila robada, oculta tras un colchón, pero comprobaron que faltaban efectos personales, documentación y un teléfono móvil de alta gama.

En el sótano de la vivienda encontraron una caja metálica, de nuevo oculta tras un colchón, en la que estaban todos estos efectos sustraídos. El móvil estaba sin tarjeta SIM y en modo avión, un proceder habitual para impedir su geolocalización.

Los dos jóvenes, de 21 años y nacionalidad argelina, fueron arrestados como supuestos autores de un delito de hurto y puestos a disposición de la Policía Nacional.