Dos menores pegan una paliza a un hombre y le fracturan varios huesos en Palma

Archivo - Agente de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a dos menores, de 13 y 14 años, respectivamente, por supuestamente pegarle una paliza a un hombre de unos 40 años y fracturarle varios huesos.

Los hechos sucedieron sobre las 12.30 horas del sábado en la calle Concòrdia, según ha adelantado 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes próximas al caso.

Los menores, que aparentemente se encontraban bajo los efectos del alcohol, asaltaron por la espalda a un viandante con la intención de robarle.

Le tiraron al suelo y le pegaron múltiples patadas que le provocaron una fractura en una pierna y otra en una muñeca, aunque la Policía Local no tiene constancia de que llegaran a robarle nada.

Los vecinos de la zona que presenciaron los hechos trataron de frenar la agresión, tras lo que los menores, que son de nacionalidad española, huyeron del lugar.

Un testigo les persiguió y les dio el alto en la calle Balmes, donde fueron detenidos por una patrulla del cuerpo municipal.

El chico de 13 años fue devuelto con sus padres, dado que es inimputable. El de 14 fue puesto a disposición de la Policía Nacional, que tramita al atestado para trasladarlo a la Fiscalía de Menores, que deberá decidir si impone al sospechoso algún tipo de medida.