Dos trabajadores detenidos 2.300 metros de cable de cobre valorado en 73.000 euros en el aeropuerto de Palma - GUARDIA CIVIL

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos trabajadores por supuestamente robar más de 2.300 metros de cable de cobre, valorado en cerca de 73.000 euros, de las instalaciones de la terminal D del aeropuerto de Palma.

La investigación se inició el pasado mes de mayo, después de detectarse la desaparición de parte del cableado eléctrico que se encontraba en una parte de la terminal de acceso restringido, ya que se encontraba en obras.

El cable de cobre, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, formaba parte de las instalaciones de iluminación, climatización y puesta a tierra de distintos locales comerciales.

Los agentes realizaron un análisis de los registros de acceso a las zonas afectadas, reconstruyendo los movimientos efectuados por el personal autorizado durante el periodo en el que se produjeron los hechos.

De forma paralela, llevaron a cabo numerosas comprobaciones en diferentes empresas de reciclaje de Mallorca para localizar posibles ventas del material sustraído.

Así llegaron hasta dos trabajadores con acceso autorizado a las instalaciones, quienes supuestamente habían realizado numerosas ventas de más de 6.100 kilos de cable de cobre en centros de reciclaje por los que obtuvieron unos 24.000 euros.

El análisis de estas operaciones, unido al estudio de los registros de acceso y al resto de diligencias practicadas, permitió a los investigadores relacionar a ambos con las sustracciones.

Asimismo, los agentes comprobaron que el cable retirado durante las obras debía seguir un procedimiento reglado para su gestión como residuo, por lo que los trabajadores carecían de autorización para retirarlo o venderlo por su cuenta.

Por todo ello, los dos sospechosos, hombres de 46 y 48 años, respectivamente, fueron arrestados como supuestos autores de un delito de robo con fuerza.