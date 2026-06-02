Durán (PP), Carrió (MÉS) y Fernández (PSIB) defenderán en el Congreso la reforma para evitar casos como el de Roldán

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el Debate de Política General, en el Parlament balear, a 7 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las diputadas Marga Durán (PP), Marta Carrió (MÉS per Mallorca) y Amanda Fernández (PSIB) defenderán en el Congreso la reforma de la ley de infancia para impedir que los docentes condenados ejerzan con menores y evitar casos como el de Miguel Roldán.

Así se ha confirmado en el pleno del Parlament de este martes, una semana después de que todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, que se abstuvo, apoyaran la modificación legislativa.

La idea es cambiar el artículo 57 de la ley estatal de protección de la infancia y la adolescencia para que personas condenadas por delitos de acoso, contra la libertad sexual o contra el tráfico de personas no puedan desarrollar profesiones que estén en contacto con menores.

La iniciativa, promovida por el PP, busca evitar casos como el del docente Miguel Roldán, condenado por acosar a un exalumno pero que, al no haber sido inhabilitado judicialmente, sigue ejerciendo en diferentes centros educativos de Mallorca.

Su presencia ha generado diversas protestas de las familias de los alumnos, que han decidido no llevar a sus hijos a clase durante varias semanas.

La proposición de ley surgida del Parlament, previsiblemente llegará al Congreso antes que la modificación de la misma ley aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados, que sin embargo es más amplia y contempla otras medidas.