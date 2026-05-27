La EBAP abre este miércoles el plazo de inscripción para cursos de IA y competencias digitales para funcionarios

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) ha abierto este miércoles el plazo de inscripción para cursos de formación en inteligencia artificial, accesibilidad y competencias digitales dirigidos a personal funcionario de Baleares, que permanecerá abierto hasta el 9 de junio.

Según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado, estos cursos cuentan con un presupuesto de cerca de 150.000 euros y están dirigidos a personal administrativo de toda la comunidad autónoma.

La oferta formativa incluye como principales novedades cursos sobre el nuevo Reglamento europeo de inteligencia artificial, accesibilidad universal en espacios y servicios públicos, habilidades comunicativas, gestión de conflictos y sistemas internos de la administración.

El programa incorpora itinerarios de administración electrónica, profesionalización de la atención a la ciudadanía, formación directiva, jornadas divulgativas y acciones formativas en materia de igualdad de género.

La Conselleria ha destacado que el próximo mes comenzarán las primeras acciones del programa especializado en herramientas Microsoft, al que la EBAP ha destinado 645.829 euros y que prevé formar a un total de 8.490 alumnos.