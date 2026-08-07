Eclipse en Playa de Palma: Cort blindará la zona al tráfico privado y reforzará los buses

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la reunión con representantes de Protección Civil, Bomberos de Palma y Policía Local hablando acerca del dispositivo especial para el eclipse. - EUROPA PRESS

PALMA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma cerrará los accesos a Playa de Palma en vehículo privado, salvo algunas excepciones, y reforzará las conexiones de todas las líneas de bus que operan en la zona el día del eclipse.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha destacado que el dispositivo que se ha preparado de cara al eclipse solar del 12 de agosto se ha hecho para garantizar el correcto funcionamiento de la ciudad durante la jornada.

Así, el acceso a Playa de Palma estará restringido por vehículo privado, salvo algunas excepciones, pero se podrá llegar andando, en bicicleta o en transporte público, motivo por el cual se reforzarán las frecuencias de buses.

En esta línea, el Consistorio cerrará el tráfico en vehículo privado en la primera línea de playa a las 09.00 horas y en las salidas 6, 7A y 8 al mediodía. Además, se realizarán controles en las salidas 10 y 11 y se coordinará con el Ayuntamiento de Llucmajor para controlar otros accesos.

Por otro lado, Cort ha estrenado el teléfono 696279804 para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas respecto al fenómeno. El horario de atención es de 09.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, aunque el día del eclipse será ininterrumpido de 09.00 horas a 21.00 horas.

Martínez ha hecho hincapié en el civismo y la responsabilidad y ha recordado que el eclipse "no es una fiesta alternativa ni complementaria". En este sentido, y ante la posibilidad de que se produzcan festejos en Playa de Palma, el dispositivo policial "actuará hasta que sea necesario".