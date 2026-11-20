Ecologistas impugnan el contrato del traslado de residuos de Eivissa a Mallorca y piden su paralización - EUROPA PRESS

PALMA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El GOB y la Plataforma contra el trasladado de residuos han impugnado ante la justicia la adjudicación del traslado de desechos de Eivissa a Mallorca por supuestas irregularidades legales y ambientales, y han reclamado a las administraciones que paralicen esta operación, que han calificado de "prueba piloto fraudulenta", ya que puede prolongarse hasta dos años.

Así lo han explicado este viernes en una rueda de prensa los portavoces de la organización Aina Llauger, Joan Mateos y Toni Font, quienes han asegurado que la adjudicación "no se tendría que haber hecho", puesto que no existía una urgencia real y "no está justificado" que el contrato se tramitara sin publicidad habiendo otras empresas que podían prestar el servicio.