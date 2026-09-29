Educación abre las inscripciones para la tercera edición de la hackatón de FP

Archivo - Unos 125 estudiantes de FP y cursos profesionales intentarán responder a varios retos planteados por empresas en un día - CONSELLERIA DE EDUACIÓN Y UNIVERSIDADES - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha abierto el plazo de inscripción para participar en la III Circular Innovation Hackaton, una competición de innovación dirigida al alumnado de formación profesional de Baleares que propone resolver retos reales vinculados a la transición circular del archipiélago.

Las inscripciones, que son individuales, se pueden formalizar hasta el 7 de octubre de 2026 y las plazas son limitadas, según ha indicado la Conselleria en nota de prensa.

La tercera edición, que se desarrolla en el marco de reN Balear Circular Hub, está organizada conjuntamente por Impulsa Balears y la Conselleria, a través del Centro de Formación, Innovación y Desarrollo de FP de Baleares.

La hackatón tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre en el Playa Garden Selection Hotel de Muro y reunirá hasta 150 alumnos, distribuidos en 30 equipos, que trabajarán durante 24 horas en seis retos planteados por las empresas Angel24, Bongrup, Estel, HBX Group, Melchor Mascaró y Sampol.

Los equipos, formados por alumnado de diferentes familias profesionales, contarán con el acompañamiento de profesorado mentor y profesionales del tejido empresarial para analizar retos, generar ideas y desarrollar propuestas viables. Los desafíos abordarán los ámbitos del agua, la energía, los alimentos, los materiales, la movilidad y el binomio territorio-mar.

Las propuestas se presentarán ante un jurado de expertos al final de la competición. El mejor equipo de cada uno de los seis retos recibirá 1.000 euros, un diploma acreditativo y apoyo para la difusión de la solución desarrollada. Todos los participantes obtendrán también un diploma de participación.

Con el lema 'Talento de la formación profesional para la transición circular', la iniciativa apuesta por el aprendizaje basado en retos reales, el trabajo colaborativo y la conexión entre los centros educativos y el tejido empresarial de las Islas.

Las bases, el formulario de inscripción y toda la información sobre la iniciativa se pueden consultar en la página web del CFINFP-IB.

FORMACIÓN 'PREPARACIÓN DE LA III HACKATÓN DE FP'

En el marco de la iniciativa, el CFINFP-IB ha organizado una formación de 50 horas dirigida al profesorado de FP en activo que haya ejercido como mentor o mentora en ediciones anteriores de la Hackatón InnovaFP, que sea coordinador o coordinadora de un aula de emprendimiento o que pueda aplicar los contenidos de la formación en el aula.

El curso combina nueve horas de formación en línea a través de Meet, 16 horas presenciales durante la hackatón y 25 horas de trabajo a distancia mediante Moodle.

La formación permitirá al profesorado conocer los elementos clave de una hackatón educativa y su encaje en el aprendizaje competencial; elaborar retos codiseñados con empresas; planificar la secuencia didáctica de la actividad; aplicar estrategias de mentoría para favorecer el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la autonomía del alumnado, y establecer criterios e instrumentos de evaluación adecuados a este tipo de actividad.