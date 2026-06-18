Educación abrirá este viernes el plazo de presentación de solicitudes de admisión para Bachillerato

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PALMA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades abrirá este viernes, 19 de junio, el plazo e presentación de solicitudes de admisión para los estudios de bachillerato correspondientes al curso escolar 2026/2027.

El periodo para tramitar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo jueves, 25 de junio, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

Las solicitudes deberán formalizarse preferentemente por vía telemática dentro del plazo establecido, de acuerdo con los criterios y el procedimiento fijados por la Conselleria.

Toda la información relativa al procedimiento de admisión, incluidos los criterios y el calendario detallado, se puede consultar a través de los canales oficiales de la Conselleria.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Educación ha recordado que desde el pasado martes está abierta la primera fase del proceso de admisión y matrícula de las enseñanzas de formación profesional correspondientes a los grados D y E para el próximo curso.

Las solicitudes deben presentarse preferentemente por vía telemática hasta el 30 de junio. Posteriormente, los días 22 y 23 de julio, los centros ofrecerán las plazas vacantes a las personas que se encuentren en lista de espera para que puedan matricularse.

A partir del 29 de julio, se publicarán en la página web específica de Formación Profesional las plazas vacantes de todos los ciclos formativos. En el mes de agosto se abrirá una segunda fase del proceso de admisión.