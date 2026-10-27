Educación asegura que en noviembre habrá evaluado 20 centros más para poner en marcha su climatización

Archivo - Varias niñas el primer día de inicio del curso escolar, en la Escuela Aula Balear, a 11 de septiembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asegurado que el próximo mes de noviembre su departamento habrá evaluado 20 centros educativos más de cara a poner en marcha su climatización y que se sumarán a otros 20 ya analizados.

Lo ha dicho al ser preguntado por el plan de climatización de los centros educativos por parte de la diputada del PSIB Amanda Fernández en el pleno del Parlament de este martes.

"A inicio de legislatura, en agosto de 2023, usted anunció que ultimaban un plan de climatización. El martes pasado, la presidenta dijo que antes de acabar la legislatura tendrán un plan de inversiones para empezar a climatizar", ha arrancado la socialista.

"¿Cómo quedamos? ¿Lo ultimaban en agosto de 2023 o cuatro años más tarde tendrán un plan de inversiones para empezar a ultimar¿ ¿Quién miente?", ha añadido.

Vera ha asegurado que todos los centros licitados e inaugurados esta legislatura están debidamente climatizados y el resto, con realidades diversas, están siendo evaluados por la Fueib.

En lo que va de legislatura ya se han evaluado 20 centros y el próximo mes de noviembre, ha asegurado el conseller, la previsión es disponer de 20 centros más. En paralelo, han ido ejecutando las climatizaciones.

"Y si no hemos ido más rápido ha sido por culpa de la herencia recibida. Si tenemos que priorizar entre apuntalar un techo y climatizar, preferimos apuntalar", ha subrayado.