Educación constituye un equipo de trabajo para impulsar medidas que mejoren el bienestar emocional de los docentes

Archivo - El conseller de Educación del Govern balear, Toni Vera, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha constituido un equipo de trabajo para impulsar medidas que mejoren el bienestar emocional de los docentes de Baleares.

El conseller del ramo, Antoni Vera, ha presidido este martes la conformación del grupo, que ha sido bautizado como 'Docent 360' y que contará con miembros tanto de la propia Conselleria como externos.

Esta iniciativa, ha explicado Vera en una rueda de prensa, nace de la "preocupación creciente y compartida desde la comunidad educativa" acerca del bienestar emocional del profesorado.

Los objetivos principales del nuevo equipo de trabajo serán desarrollar herramientas para elaborar un plan, definir actuaciones tanto a nivel individual como de centro, establecer medidas concretas y aplicables y realizar un seguimiento continuado de estas.

"Queremos identificar, estudiar e impulsar medidas para dar apoyo al profesorado en su bienestar emocional. Nos preocupa, son el pilar fundamental del sistema educativo", ha subrayado el conseller.

Aunque no ha detallado cuáles serán las medidas que se aplicarán, sí que ha confiado en que "antes de Pascua" se pueda disponer de unas "directrices marcadas".

En paralelo, la Universitat de les Illes Balears (UIB) está elaborando un estudio sobre esta cuestión, en el marco del cual ya ha encuestado a cerca de 5.000 docentes, es decir, al 25% del total de profesores del archipiélago.

A lo largo de los próximos meses tienen previsto continuar con los grupos de discusión y, una vez agrupada la información cuantitativa y cualitativa, se harán las propuestas correspondientes.