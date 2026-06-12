Educación destina 1,5 millones de euros a las ayudas predoctorales en áreas científicas y tecnológicas

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado destinar cerca de 1,5 millones de euros a la convocatoria de ayudas para la formación de personal investigador en las áreas científicas y tecnológicas alineadas con las prioridades definidas por la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (FPI-STEP 2026).

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que se ha aprobado el pago anticipado del 100 por ciento de estas subvenciones, así como de las ayudas destinadas a cubrir las tasas académicas asociadas a los estudios de doctorado.

Esta línea de ayudas, impulsada por la Conselleria de Educación y Universidades, cuenta con cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en el marco del Programa FSE+ 2021-2027 de Baleares.

La convocatoria permitirá financiar diez ayudas predoctorales destinadas a personal investigador que desarrolle tesis doctorales vinculadas a las áreas científicas y tecnológicas alineadas con las prioridades definidas por STEP y asociadas a proyectos de investigación competitivos.

También incluye ayudas para sufragar gastos académicos como la tutela de doctorado, la apertura y mantenimiento del expediente y la defensa de la tesis doctoral.

Las áreas STEP se dividen en tres subáreas: tecnologías digitales e innovación de tecnología profunda ('deep tech'); tecnologías limpias y eficientes en el uso de los recursos y biotecnología.

Estas subáreas incluyen temáticas a la vanguardia científica como inteligencia artificial, robótica, semiconductores, tecnologías cuánticas, tecnologías de energías renovables, eficiencia energética, genómica, terapias génicas o nanobiotecnología, entre otras.

Las ayudas se distribuyen en un perfil general y un perfil profesional, que permitirá a los candidatos compatibilizar su actividad laboral vinculada a los ámbitos STEP con el desarrollo de la tesis doctoral.

El pago anticipado de las subvenciones, con exención de garantías, facilitará el inicio y el desarrollo de la actividad investigadora y evitará que la falta de financiación inicial limite la incorporación del personal investigador a los proyectos.