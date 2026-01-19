Educación destinará 27,5 millones de euros anuales al plus de insularidad y al incremento salarial

Representantes de la Conselleria de Educación y Universidades y de los sindicatos, en la Mesa Sectorial de Educación celebrada este viernes. - CAIB

PALMA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades y los sindicatos STEI, ANPE, UOB, UGT y CCOO han firmado el acuerdo que permitirá aplicar, a partir de ese enero, los incrementos de homogeneización de la indemnización de residencia y la subida salarial del 2,5%, lo que supondrá un gasto global de 27,5 millones de euros anuales para la administración.

El personal docente de Baleares verá reflejada en la nómina del mes de enero la subida salarial del 2,5% correspondiente al año 2025, anunciada el pasado mes de diciembre para el conjunto de los trabajadores públicos. En total, 16.681 profesionales educativos de las se beneficiarán de este incremento retributivo.

Asimismo, en la nómina de enero se actualizará la retribución correspondiente a la indemnización de residencia, que hasta ahora variaba en función del grupo profesional.

El objetivo del acuerdo, según ha informado la Conselleria en un comunicado, es que en 2028 esta indemnización sea igual para todo el personal funcionario y laboral.

Para alcanzar esta homogeneización, se establece un incremento del 33,33% del complemento de residencia en los años 2026, 2027 y 2028, año en el que la indemnización por residencia o complemento de insularidad quedará plenamente equiparada.

La aplicación de la subida salarial del 2,5% supondrá un sobrecoste anual de 21,6 millones de euros y un incremento medio del 3,25% en los salarios de los profesionales educativos. Por su parte, la actualización de la indemnización de residencia representará un gasto adicional de 5,9 millones de euros anuales.

ADELANTO DE LA OPOSICIÓN DOCENTE

Por otro lado, durante la Mesa Sectorial de Educación celebrada este lunes, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha trasladado a los representantes sindicales la propuesta de adelantar el proceso del concurso-oposición para el personal docente del año 2026 con el objetivo de garantizar que el mayor número posible de docentes esté incorporado a los centros al inicio del curso escolar.

En este sentido, el conseller ha planteado la posibilidad de iniciar el concurso-oposición el fin de semana de los días 9 y 10 de mayo, lo que permitiría adelantar los trámites de adjudicación de plazas antes del mes de agosto e incrementar el número de adjudicaciones durante el mes de julio.

Finalmente, Vera también ha explicado que la Conselleria tiene previsto convocar en el próximo concurso-oposición unas 643 plazas docentes, una cifra que todavía es provisional.

De estas, 410 corresponden a la isla de Mallorca, 41 a Menorca, 176 a Ibiza y 16 a Formentera. Además, también se propone ampliar del 50% al 75% el porcentaje de miembros voluntarios de los tribunales de oposición, así como modificar las indemnizaciones para incrementar la compensación económica por formar parte de dichos tribunales.

Los sindicatos deberán analizar estas medidas y presentarán sus aportaciones en una próxima mesa sectorial.