Educación espera el informe final sobre las cocinas de Can Arabí por si tiene que licitar otra vez el concurso

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades está a la espera del informe final de Seguridad Alimentaria tras la suspensión cautelar de la actividad en las cocinas centrales de Can Arabí, que surte a 33 comedores escolares, para saber si es necesario licitar de nuevo el concurso.

A preguntas de los medios tras presentar un protocolo de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos en los centros educativos, el conseller del ramo, Antoni Vera, ha explicado que tras decretarse el lunes la suspensión cautelar de la activad, en tiempo récord, se pudo coordinar con tres empresas la asunción de unos 2.000 menús que quedaron en el aire.

Vera ha subrayado que este miércoles los comedores ya están funcionando con absoluta normalidad y con todas las garantías en materia de alérgenos e intolerancias. Estas tres empresas seguirán prestando el servicio hasta final de curso, a la espera de valorar si se tiene que licitar un nuevo concurso.