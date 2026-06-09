Educación garantiza la normalidad en los comedores este miércoles tras la suspensión de la actividad de Can Arabí

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PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades garantiza que este miércoles los comedores escolares de todos los centros públicos funcionarán con completa normalidad tras la suspensión de la actividad, ordenada este lunes, de la cocina central de Can Arabí en Binissalem, que abastece a 33 comedores escolares de Mallorca.

La suspensión cautelar de la actividad la ordenó este lunes por la tarde Seguridad Alimentaria, después de que en una visita de control programada, los técnicos de protección de la Salud del Servicio de Seguridad Alimentaria detectaran varios incumplimientos que afectaban a la elaboración, manipulación y transporte de los alimentos destinados principalmente a centros escolares.

Los técnicos acordaron la suspensión cautelar de la actividad en la cocina central de este establecimiento que, suele someterse a inspecciones periódicas.

Fuentes de la Conselleria de Salud han indicado que desde el primer momento se ha mantenido una coordinación constante con Educación para minimizar las consecuencias de esta actuación sobre las familias y los centros educativos, lo que ha permitido disponer de alternativas organizativas para garantizar el servicio.

Desde el departamento que dirige Antoni Vera, por su parte, han explicado a Europa Press que nada más recibir el aviso de la suspensión de la actividad, que dejaba en el aire unos 2.000 menús en 33 centros educativos, contactaron con otras empresas para tener las comidas disponibles este martes.

Las mismas fuentes han explicado que alrededor de las 20.30 horas ya se pudo avisar a familias y equipos directivos de que hoy se podrían repartir estos 2.000 menús, aunque con algunos cambios en cuanto a los alimentos y los horarios.

En cuanto a alergias e intolerancias, aunque se ha intentado el servicio de menús lo menos restrictivos posible, sí que se avisó a las familias que si lo deseaban hoy podían llevar los niños la comida.

Para este miércoles, sin embargo, la Conselleria ya ha garantizado que este extremo también está cubierto y que los centros educativos ya saben con qué empresa contactar a la hora de avisar de menús específicos.