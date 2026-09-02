Educación, el IBSalut y la UIB fomentarán la participación de las instituciones sanitarias en la docencia - CAIB

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades, el IBSalut y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han firmado un convenio para fomentar la participación de las instituciones sanitarias en la docencia y la investigación de las enseñanzas universitarias de ciencias de la salud.

El acuerdo, que tiene una vigencia inicial de cuatro años, ha sido rubricado este miércoles por el conseller de Educación, Antoni Vera; la consellera de Salud, Manuela García; el director general del IBSalut, Javier Ureña, y el rector de la UIB, Jaume Carot.

El convenio establece la colaboración entre los tres organismos para el uso conjunto de los servicios públicos sanitarios en la docencia y la investigación de las enseñanzas universitarias relacionadas con las ciencias de la salud de la UIB, así como la vinculación de personal docente e investigador y personal asistencial entre la universidad y el IBSalut, ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado.

El IBSalut pondrá a disposición de la UIB los servicios, las consultas y las instalaciones necesarios para desarrollar los planes de estudios y a garantizar las plazas de prácticas clínicas de los estudiantes de las titulaciones de grado y posgrado del ámbito de ciencias de la salud.

Entre los principales objetivos del acuerdo figuran promover el uso de los máximos recursos hospitalarios y extrahospitalarios, humanos y materiales del IBSalut para la docencia universitaria; potenciar la formación clínica de los estudiantes; favorecer la actualización y cualificación de los profesionales sanitarios, e impulsar la investigación en ciencias de la salud mediante una mayor coordinación entre la UIB, los hospitales, la atención primaria y la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares.

La red de centros concertados con la UIB está formada por los hospitales universitarios Son Espases y Son Llàtzer, así como por los hospitales asociados de Can Misses, Inca, Manacor y Mateu Orfila. También se conciertan los centros de salud necesarios para cubrir las plazas ofertadas en las titulaciones de la UIB.

REGULA MEDIDAS DEL NUEVO DECRETO

El convenio regula nuevas vías de participación de los profesionales sanitarios en la docencia e investigación de la UIB de acuerdo con las medidas contempladas en el Decreto ley 3/2026, aprobado el pasado 7 de agosto por el Consell de Govern.

Este decreto ley desarrolla el marco normativo autonómico más ambicioso del Estado en este ámbito con el fin de favorecer y promover la participación de los profesionales sanitarios en la docencia y la investigación universitarias.

Así, además de los tutores clínicos y profesores asociados en el ámbito de ciencias de la salud, se regulan el personal asistencial colaborador en actividades docentes y el profesorado vinculado.

El personal asistencial colaborador del IBSalut podrá supervisar prácticas, tutorizar estudiantes y participar en seminarios, sesiones clínicas y actividades de evaluación dentro de su jornada ordinaria de trabajo, sin necesidad de formalizar una relación contractual diferenciada con la UIB, y percibirá por esta labor un complemento de colaboración docente equiparado a las tablas retributivas del profesorado asociado.

Por otra parte, se regulan las plazas docentes vinculadas, que amplían las categorías vinculables a catedrático, titular, ayudante doctor, asociado, permanente laboral y distinguido. En este caso, los profesionales sanitarios tendrán nómina única con la UIB, transfiriendo el IBSalut las retribuciones correspondientes a sus funciones asistenciales a la UIB.

Estos profesores vinculados contarán con un complemento de vinculación, con el objetivo de promover una plantilla de profesorado estable y de la máxima calidad en las titulaciones del ámbito de ciencias de la salud, especialmente en los grados de Medicina y Enfermería.