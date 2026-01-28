Educación impulsará el programa Erasmus para ampliar el número de alumnos beneficiarios

Reunión de Educación con responsables del programa Erasmus de los centros de Baleares - CAIB

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades se ha comprometido a impulsar el programa Erasmus para que un mayor número de alumnos y docentes pueda beneficiarse de las movilidades y proyectos europeos.

Así lo ha trasladado el conseller del ramo, Antoni Vera, a los responsables del programa Erasmus de los centros de Baleares en una reunión este miércoles.

El objetivo del encuentro, según ha señalado la Conselleria, ha sido estrechar los vínculos entre estos docentes y Educación, así como poner en valor la figura de los responsables del programa Erasmus.

La Conselleria ha anunciado diversas medidas para facilitar la labor de los responsables Erasmus en los centros, entre ellas aumentar las horas destinadas al profesorado responsable para desarrollar sus funciones.

También proponen el refuerzo técnico de la Conselleria para acompañar y apoyar a los centros en la gestión de los programas Erasmus que actualmente no forman parte del consorcio de formación profesional, y el reconocimiento en forma de créditos de formación para el profesorado que asume estas responsabilidades.

Este encuentro se enmarca en la línea de trabajo iniciada por el conseller, que el pasado noviembre se reunió con el director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), José Manuel Sánchez, con el objetivo de incentivar que el programa Erasmus llegue a todas las etapas educativas.

Desde la Conselleria han destacado que, a través del Servicio de Lenguas Extranjeras y Proyectos Internacionales, gestiona los proyectos acreditados del consorcio EuroFP Balears, que integra a más de 57 centros públicos y concertados.

Con esta iniciativa, durante el último curso se realizaron más de 600 movilidades de alumnado y profesorado, financiadas íntegramente con fondos Erasmus+.

El objetivo de la Conselleria es iniciar los trámites para conseguir un nuevo consorcio de Erasmus escolar que abarque todos los ciclos educativos obligatorios y bachillerato, además de reforzar el programa. Este nuevo consorcio facilitará la gestión de los programas Erasmus en los centros.