Educación licita las obras del antiguo espacio de cocina del CEIP La Soledat para ofrecer servicio de comedor

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PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha licitado las obras de adecuación y equipamiento del antiguo espacio de cocina del CEIP La Soledat de Palma para implantar un servicio de comedor escolar.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 96.907 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses, según ha informado la Conselleria en nota de prensa.

El objetivo del proyecto es recuperar un espacio actualmente en desuso y adaptarlo para que el centro pueda disponer de un servicio de comedor. Las obras se llevarán a cabo durante el tercer y el cuarto trimestre de 2026.

Concretamente, la actuación prevé la adecuación funcional, constructiva e higiénico-sanitaria de las dependencias destinadas al servicio de cátering del centro.

Esto permitirá disponer de las instalaciones necesarias para la recepción, la conservación temporal, la distribución de los alimentos y el lavado de la vajilla, de acuerdo con los requisitos actuales de funcionamiento de un comedor escolar.