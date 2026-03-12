Educación licita las obras para equipar la nueva cocina del CEIP Tramuntana de Palma

Archivo - Comedor escolar - AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA - Archivo

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha sacado este jueves a licitación las obras para equipar la nueva cocina del CEIP Tramuntana en Palma, con un presupuesto base de 125.000 euros.

Según ha anunciado la Conselleria en un comunicado, el proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses, permitirá dotar al centro de instalaciones para poner el funcionamiento un servicio de comedor de acuerdo con la normativa.

La licitación incluye el equipamiento integral de la cocina, la instalación de gas y el sistema de extinción automática contra incendios en la zona de cocción, así como la puesta en marcha de diversas medidas correctoras para adecuar el espacio para que cumpla todos los requisitos técnicos y de seguridad.