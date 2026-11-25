Archivo - Alumnos de FP del IES Politècnic de Palma. - CAIB - Archivo

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha convocado un programa de ayudas para desarrollar proyectos de innovación en digitalización aplicada a la FP durante el curso 2026-2027.

Los proyectos deberán contar con la participación de al menos dos centros que impartan FP, uno de ellos debe ser público y asumir su coordinación, junto con una entidad colaboradora, como una empresa, asociación, fundación, universidad u organismo público.

En un comunicado, la Conselleria ha indicado que las iniciativas podrán centrarse en ámbitos como la industria 4.0, la inteligencia artificial, la automatización, la robótica, la realidad virtual y aumentada, la ciberseguridad, el Internet de las cosas (IoT), las comunicaciones avanzadas o la economía circular.

La convocatoria cuenta con una dotación global de 140.000 euros, con ayudas de entre 2.000 y 10.000 euros por proyecto. Cada centro podrá participar en varias iniciativas, con una financiación acumulada máxima de 20.000 euros.

Los proyectos se desarrollarán entre el 1 de septiembre de 2026 y el 30 de junio de 2027. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 10 de diciembre de 2026 y la justificación de las actuaciones deberá presentarse antes del 31 de julio de 2027.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Centro de Formación, Innovación y Desarrollo de la Formación Profesional de Baleares (Cfinfp-IB) y del Servicio de Planificación y Participación de la Dirección General de Formación Profesional y Ordenación Educativa. Las bases y toda la información sobre la convocatoria pueden consultarse en la página web de FP de Baleares.

Esta actuación está financiada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el marco del Programa de Educación, Formación, Empleo y Economía Social (Efeso).