Educación organiza una feria para dar a conocer las oportunidades de formación profesional en Baleares

PALMA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades organizará los próximos viernes y sábado la feria 'Elige tu futuro, elige FP' con el objetivo de dar a conocer las oportunidades de formación profesional que hay en Baleares.

La feria, financiada con fondos europeos, es de acceso libre, no requiere inscripción previa y se desarrollará en la sede de la propia Conselleria.

Durante dos jornadas, el viernes de 10.00 a 19.00 horas y el sábado de 10.00 a 13.00 horas, los asistentes podrán acceder a información "clara, práctica y directa" sobre los itinerarios formativos disponibles, ha informado Educación en un comunicado.

La feria persigue el objetivo de acercar la formación profesional a la ciudadanía y facilitar la toma de decisiones con una visión completa de la oferta existente, explicando qué se puede estudiar, cómo acceder y qué salidas profesionales tiene cada itinerario.

La feria contará con la presencia de profesorado y, en muchos casos, de alumnos o exalumnos, que compartirán su experiencia en primera persona.

Las charlas del alumnado que cursa o cursó un grado en formación profesional tratarán el papel de la FP en el futuro empresarial, los estereotipos de la formación profesional, la experiencia en este itinerario educativo y las características de la nueva formación profesional.

También estarán presentes representantes del Servicio de Orientación Académica y Profesional, con quienes las familias y el alumnado podrán resolver dudas y recibir asesoramiento personalizado.