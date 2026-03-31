Educación reforzará la figura del docente tras la agresión homófoba de Andratx

Archivo - El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, durante su comparecencia en la Comisión de Educación y Universidades. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha anunciado este martes que la Conselleria reforzará la figura del docente en Baleares tras la agresión homófoba producida a un profesor del IES Baltasar Porcel de Andratx.

Según ha explicado el conseller en declaraciones a los medios, aunque la aprobación de un estatuto docente corresponde al Estado, desde la Conselleria sí pueden impulsar medidas para reforzar la protección y el reconocimiento del profesorado. "Desde hace muchos años seguimos sin tener la figura del docente reforzada como toca y es el momento de sentarnos y tomar una decisión sobre ello", ha aseverado.

Asimismo, ha señalado que se han activado los servicios jurídicos, los departamentos de inspección educativa y de prevención de riesgos laborales, así como los directores implicados, para dar apoyo al profesor afectado y prevenir futuras agresiones.

Vera ha destacado que los protocolos de intervención funcionan correctamente y permiten abordar problemas de conducta y necesidades emocionales del alumnado. Como parte de estas medidas, se ha implantado la figura del psicólogo educativo en secundaria, bachillerato y formación profesional para apoyar a los estudiantes y corregir conductas inadecuadas.

Además, la Conselleria evalúa nuevas iniciativas para reforzar el papel del docente en el ámbito social y educativo, al tiempo que se asegura que el alumnado mantenga un comportamiento adecuado, equilibrando así la prevención de conductas problemáticas con el apoyo al profesorado.

El conseller ha subrayado que la mayoría de los estudiantes no presenta comportamientos problemáticos y ha elogiado el buen comportamiento general del alumnado, destacando el funcionamiento eficaz del sistema actual ante dificultades puntuales.

Según datos de la Conselleria, en el año 2025 se abrieron 79 protocolos de notificación de agresiones al personal docente (NADIB), de los cuales 17 se consideran accidentes de trabajo, 51 fueron incidentes y 11 no se acabaron de catalogar por falta de documentación, lo que impide determinar su clasificación exacta.