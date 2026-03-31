Diputados del Parlament condenan el ataque homófobo a un profesor de un instituto de Andratx. - MÉS

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Diputados de MÉS per Mallorca, PSIB, PP, Més per Menorca, UP y el diputado de Formentera han leído este martes, antes del pleno, un manifiesto, impulsado por los ecosoberanistas, de condena al ataque homófobo sufrido por un profesor del IES Baltasar Porcel de Andratx.

MÉS, sin embargo, no ha ofrecido a Vox la participación en la lectura. "No queremos blanquear a los instigadores del odio, ha señalado la diputada de MÉS Maria Ramon.

El texto, con el título 'Manifiesto en contra de los ataques a los docentes, de la LGTBIfobia y de los discursos y las actitudes de odio', condena cualquier manifestación de violencia, discriminación o discurso de odio que se produzca en el ámbito educativo o en cualquier otro espacio de convivencia social.

El manifiesto subraya que los hechos sufridos por el docente constituyen una agresión inadmisible que atenta contra derechos fundamentales reconocidos y contra los principios básicos de respeto, igualdad y convivencia democrática. Este tipo de conductas, continúa, no pueden ser banalizadas ni relativizadas, y exigen una respuesta clara, contundente y sostenida en el tiempo.

Los grupos han expresado así su solidaridad, apoyo y reconocimiento al docente afectado, así como al conjunto del claustro y de la comunidad educativa del centro.

Igualmente, hace extensivo este apoyo a todo el colectivo docente. El texto manifiesta su profunda preocupación por la persistencia y el incremento de conductas discriminatorias y discursos de odio, especialmente en entornos digitales y entre la población joven

Así mismo, rechaza los discursos de odio que señalan directamente a los docentes, con falsas acusaciones y cuestionando su trabajo, profesionalidad, imparcialidad y criterio pedagógico. Por eso considera imprescindible reforzar las políticas públicas de carácter preventivo.

Durante el pleno, en el debate de las preguntas de control al Govern, las diputadas del PSIB Verónica Llufriu y Teresa Suárez se han referido a la cuestión. Suárez ha pedido al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, que abandone su actitud "chulesca" y condene la agresión.