Educación saca a licitación las obras para rehabilitar el patio del CEIP Antoni Juan Alemany

MENORCA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Educación y Universidades ha sacado a licitación las obras de reparación del patio del CEIP Antoni Juan Alemany, situado en Maó.

Según ha informado la Conselleria, la anterior licitación quedó desierta y, en esta ocasión, se incrementa en un 10 por ciento el presupuesto base, hasta los 84.603 euros.

Las obras en el CEIP Antoni Juan Alemany contemplan la modificación de los bajantes del gimnasio y la canalización del agua por escorrentía.

Además, se reforzarán con hormigón las bases de las canastas y porterías para ofrecer mayor seguridad, al tiempo que se protegerá e reinstalará el equipamiento deportivo.

También se rebjará y nivelará el pavimento para garantizar un correcto desagüe hacia la calle.