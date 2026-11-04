Educación trata con los directores de Secundaria, FP y enseñanzas de régimen especial el inicio del curso escolar

Reunión de los directores de los centros de Secundaria, FP y enseñanzas de régimen especial con motivo del inicio del curso 2026-2027. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha mantenido este miércoles una reunión con los directores de los centros públicos de Educación Secundaria, FP, educación de adultos y enseñanzas de régimen especial.

El encuentro ha tenido en la sede la Conselleria y a ella ha asistido el propio conseller, Antoni Vera; el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer; y la directora general de Planificación y Gestión Educativa, Catalina Ginart; entre otros cargos de la Conselleria.

En un comunicado, la Conselleria ha apuntado que se ha informado a los directores sobre diferentes cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los centros educativos y el inicio del curso escolar.

También se les ha detallado el futuro proceso de oposiciones docentes que se celebrarán el 17 de abril de 2027 y el próximo concurso de traslados.

Este encuentro forma parte de las reuniones anuales que la Conselleria organiza al inicio de cada curso con los equipos directivos de los centros educativos públicos para tratar aspectos vinculados a la organización y el desarrollo de la actividad educativa.

Está previsto que este jueves el equipo de la Conselleria se reúna con los directores de los centros públicos de educación infantil y primaria. Asimismo, Vera ya ha mantenido reuniones con los directores de los centros educativos de Eivissa, Formentera y Menorca.