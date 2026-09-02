Eivissa y Menorca salen a la calle para mostrar su solidaridad con Ceuta

Centenares de personas se manifiestan en Eivissa en solidaridad con Ceuta. - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

EIVISSA/MENORCA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios municipios de Eivissa y Menorca han salido a la calle la tarde de este miércoles para mostrar su solidaridad con Ceuta después de la entrada masiva de más de 70.000 personas migrantes a finales del pasado mes de julio.

En la ciudad de Eivissa, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares en base a la información recopilada por la Policía Nacional, se han concentrado alrededor de 800 personas.

El alcalde, Rafael Triguero, ha sido el encargado de leer un manifiesto en el que ha expresado el apoyo "firme y sin fisuras" del municipio hacia los ceutíes. "Ceuta no está sola. Ceuta: eres y serás siempre España", ha afirmado el 'popular'.

Los manifestantes han expresado su enfado con la gestión del Gobierno mostrando pancartas de protesta y coreando proclamas como "Ceuta no se vende" o "Ceuta no estás sola".

Los municipios ibicencos de Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Santa Eulària des Riu y Sant Joan de Labritja también se han sumado a las concentraciones convocadas por todo el país por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En todas ellas han participado han varias decenas de personas portando banderas de España y de Ceuta, principalmente.

En Menorca, la concentración más notoria ha tenido lugar en Maó, donde según la Delegación del Gobierno se han reunido alrededor de 300 personas. La entidad Som Menorca, en un comunicado, ha informado que también ha habido manifestaciones en Es Castell y Ciutadella y ha calculado alrededor de 5.000 participantes.

La organización ha trasladado su apoyo y solidaridad con "la difícil situación que viven los ceutíes desde que hace un mes se produjera la invasión" y ha sostenido que la isla tiene "muchas características territoriales en común" con la ciudad autónoma.