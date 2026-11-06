Eivissa al Senat se compromete a defender el acceso a la vivienda y a rechazar la ampliación del aeropuerto

EIVISSA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la coalición progresista Eivissa al Senat, Juanjo Ferrer, ha asegurado que defenderá en la Cámara alta el acceso a la vivienda, la lucha contra la masificación turística, la protección del territorio y el rechazo a la ampliación del Aeropuerto de Eivissa, entre otros temas.

En rueda de prensa, Ferrer ha destacado que la vivienda "es una prioridad", por lo que impulsará propuestas para "garantizar el acceso a precios razonables, tanto en compra como en alquiler".

Entre las medidas planteadas figuran la restricción de la compra de viviendas por parte de personas no residentes, el fomento de la vivienda social de alquiler, la regulación de los contratos de temporada y la aplicación de topes a los precios de los alquileres.

En este mismo ámbito, el programa incorpora la cesión por parte del Ministerio de Defensa de las residencias militares Héroes de Filipinas, tanto de Eivissa como de Sant Antoni, para destinarlas a políticas de vivienda y a usos sociales.

En cuanto al modelo turístico, plantea combatir la masificación mediante la eliminación de la oferta turística ilegal y la paralización de la creación de nuevas plazas turísticas.

Ferrer ha propuesto impulsar, conjuntamente con el Gobierno central, nuevos productos turísticos que contribuyan a diversificar la oferta y reducir la estacionalidad.

En relación al aeropuerto, ha insistido en que la coalición rechaza cualquier reforma que implique un incremento de la capacidad aeroportuaria y ha propuesto regular el tráfico de jets privados mediante dos tasas sobre el combustible, diferenciadas según si se trata de usos profesionales o particulares.

El programa incluye además el establecimiento de un IVA balear reducido, diferenciado del IVA general, para compensar los efectos de la insularidad y la plurinsularidad y equiparar las Baleares con otros territorios extrapeninsulares del Estado.

En el ámbito social, el candidato ha apostado por desarrollar la Ley de Dependencia, hacer efectivos los derechos y las ayudas que prevé, reducir las listas de espera e implementar medidas que faciliten la conciliación familiar.

Entre otras cuestiones, Ferrer ha hablado también de derechos laborales, planteando mejorar la protección por desempleo de las personas trabajadoras fijas discontinuas, continuar incrementando el salario mínimo interprofesional e impulsar políticas de igualdad y de integración de las personas con discapacidad.

El candidato ha planteado incrementar la inversión estatal en la adquisición de espacios para proteger el territorio, desarrollar políticas hidráulicas adaptadas a la realidad insular y aplicar una fiscalidad ecológica basada en el principio de que quien menos contamina, menos paga.