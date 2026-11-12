Ejecutan las obras de reparación de la fachada y cubierta del Hospital de Formentera para evitar nuevas inundaciones

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FORMENTERA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Eivissa y Formentera está llevando a cabo las obras de reparación de la fachada y la cubierta del Hospital de Formentera, una vez identificados los puntos por los que se produjeron las entradas de agua y las filtraciones registradas tras los episodios de lluvias intensas durante el pasado mes de octubre y principios de noviembre, que han causado la suspensión de la actividad quirúrgica programada.

Según ha informado el Área de Salud pitiusa, los trabajos, que tienen como objetivo solucionar el origen de las filtraciones y evitar que vuelvan a producirse, se centran en la reparación de los elementos de la fachada y la cubierta afectados por la entrada de agua.

Paralelamente, el Área de Salud mantiene las medidas de prevención y prudencia que se han venido aplicando durante todo este proceso para preservar las condiciones de seguridad de las instalaciones y garantizar la adecuada atención sanitaria.

En este sentido, el paritorio del Hospital de Formentera se encuentra operativo y está en condiciones de atender partos, manteniéndose la actividad asistencial con las garantías necesarias para la seguridad de las madres y los recién nacidos.

Asimismo, se mantiene la actividad quirúrgica urgente y permanece limitada la actividad programada.

En esta fase no ha sido necesario desprogramar ninguna operación programada.

Una vez finalizados los trabajos de reparación, previsiblemente a mediados de la próxima semana, se llevará a cabo una limpieza integral y exhaustiva de toda el área quirúrgica. Posteriormente, se procederá a la toma de muestras para su correspondiente análisis microbiológico con el fin de comprobar las condiciones ambientales y de seguridad de las instalaciones.

El plazo habitual para disponer de los resultados de estos cultivos es de entre 10 y 15 días. El Área de Salud espera que, una vez recibidos y siempre que los resultados sean favorables, pueda recuperarse la actividad quirúrgica programada a la mayor brevedad posible y con todas las garantías de seguridad para los pacientes.

Desde Salud han insistido en que los trabajos no sustituyen las actuaciones estructurales de mayor calado que está previsto acometer próximamente y que pasan por la reforma integral de la cubierta del centro hospitalario y la renovación de la Unidad de Tratamiento del Aire (UTA) del área quirúrgica.