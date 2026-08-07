El Ejército se desplegará en la Serra de Tramuntana para garantizar la seguridad durante el día del eclipse solar

PALMA, 7 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Defensa y la Comandancia General en Baleares han confirmado al Govern balear que el Ejército se desplegará en diferentes puntos de la Serra de Tramuntana para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad previstas durante el día del eclipse solar total del próximo 12 de agosto.

Lo ha comunicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrado este viernes.

"Hay confirmación oficial por parte de Defensa y de la Comandancia de que habrá despliegue y ayuda por parte del Ejército para el cumplimiento de las medidas extraordinarias", ha dicho Costa.

Según ha detallado la Comandancia General de Baleares en un comunicado, entre los días 10 y 14 de agosto el Mando Operativo Terrestre (MOT) desplegará una sección del Subgrupo Táctico Baleares en Mallorca con la misión de llevar a cabo misiones de presencia, vigilancia y disuasión.

La sección pertenece al batallón Filipinas del regimiento Palma 47 y tendrá la misión de realizar patrullas a pie y motorizadas en las zonas de Estellencs, Banyalbufar, Deyá, Valldemossa, Escorca y Fornalutx.

El MOT, bajo mando del teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias, es el órgano responsable de las Fuerzas Armadas encargado del planeamiento, conducción y seguimiento de todas estas operaciones bajo control operativo del Mando de Operaciones.

Las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión permiten detectar amenazas de forma anticipada y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD

Costa, por otra parte, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía a la hora de cumplir con todas las medidas de seguridad planteadas por el Govern en un día que será "de máxima presión humana sobre el territorio y de riesgo de incendios forestales".

"Invitamos a la ciudadanía a vivir esta jornada con responsabilidad y previsión, informándose y siguiendo las recomendaciones", ha subrayado el portavoz, quien ha recordado la necesidad de usar gafas homologadas para observar el eclipse o la recomendación de evitar desplazamientos innecesarios en la medida de lo posible.

En las carreteras, algunas de las cuales estarán cortadas al tráfico, se instalarán puntos de información. En cualquier caso, ha pedido a la ciudadanía que no se vaya "a la aventura" y que estudie con antelación cuál será su plan, dado que podrían encontrarse "no una cola sino la imposibilidad de acceder" a determinadas zonas.

Ha confiado, al ser preguntado al respecto, que no sea necesario cortar las carreteras o senderos de montaña también a los peatones en el caso de que haya una gran afluencia de personas. "Creo que no será necesario, se ha dado muchísima información y todo el mundo sabe lo que va a haber, que tenemos que ser prudentes", ha indicado.

Aunque ha admitido que es "difícil" prever el comportamiento de los ciudadanos, se ha mostrado convencido de que el Govern ha sido capaz de identificar cuales son las zonas más sensibles y de actuar en consecuencia mediante restricciones.

"Es un día muy especial, que hace mucho tiempo que llevamos preparando, y en el que esperamos que no haya problemas significativos y pueda acabar bien. Pero es un día de riesgo y tenemos que intentar cumplir con las medidas de seguridad", ha insistido.

Preguntado por la posibilidad permita que su personal teletrabaje ese día, tal y como ha hecho el Consell de Mallorca, Costa ha reconocido que no le consta que se haya tomado ninguna decisión al respecto.

"Pero los funcionarios pueden dar por hecho que seremos flexibles en un día tan extraordinario", ha sentenciado.