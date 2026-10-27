Elma Saiz clausurará este miércoles una jornada de UGT sobre las camareras de pisos en Magaluf

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz- Alberto Ortega - Europa Press

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, viajará este miércoles a Mallorca para participar en unas jornadas de UGT sobre las camareras de pisos y también en un encuentro organizado por el PSIB en CCOO.

Las jornadas, bajo el lema 'Coeficientes reductores: una deuda histórica con las camareras de pisos', buscan poner de manifiesto la dureza de una profesión altamente feminizada y reclamar el reconocimiento de sus condiciones laborales.

La clausura, que tendrá lugar a partir de las 12.30 horas en el Hotel Fergus Style Tobagom, en Magaluf, correrá a cargo de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; y del secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Posteriormente, a las 17.30 horas, la ministra participará en un encuentro organizado por el PSIB-PSOE para conocer los avances sociales logrados desde el Gobierno de España.

El acto se celebrará en la sede de CCOO y contará con la participación del secretario general de los socialistas en Palma, Iago Negueruela, y de la vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez.

Según ha informado el partido, en el encuentro asistirán tanto militantes del partido como representantes de los sindicatos más representativos en Baleares.