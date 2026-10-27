Elma Saiz clausurará este miércoles una jornada de UGT sobre las camareras de pisos en Magaluf

También participará en un encuentro organizado por el PSIB con la colaboración de los sindicatos

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz- Alberto Ortega - Europa Press
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: martes, 27 octubre 2026 18:19
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PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, viajará este miércoles a Mallorca para participar en unas jornadas de UGT sobre las camareras de pisos y también en un encuentro organizado por el PSIB en CCOO.

Las jornadas, bajo el lema 'Coeficientes reductores: una deuda histórica con las camareras de pisos', buscan poner de manifiesto la dureza de una profesión altamente feminizada y reclamar el reconocimiento de sus condiciones laborales.

La clausura, que tendrá lugar a partir de las 12.30 horas en el Hotel Fergus Style Tobagom, en Magaluf, correrá a cargo de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; y del secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Posteriormente, a las 17.30 horas, la ministra participará en un encuentro organizado por el PSIB-PSOE para conocer los avances sociales logrados desde el Gobierno de España.

El acto se celebrará en la sede de CCOO y contará con la participación del secretario general de los socialistas en Palma, Iago Negueruela, y de la vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez.

Según ha informado el partido, en el encuentro asistirán tanto militantes del partido como representantes de los sindicatos más representativos en Baleares.

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