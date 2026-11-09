Elma Saiz comparte con Madò Farta los avances en la jubilación anticipada de las camareras de pisos

La activista Madó Farta conversa en Palma con la ministra de Inclusión, Seguridad y Migraciones, Elma Saiz. - EUROPA PRESS

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha compartido este lunes con la activista conocida como Madò Farta los avances en la jubilación anticipada de las camareras de piso.

Ha sido antes de un acto de la ministra en Palma, organizado por el PSIB con representantes de los sindicatos CCOO y UGT y sobre las pensiones, momento en que la activista ha acudido a las puertas de la sede de CCOO.

Elma Saiz ha acudido al encuentro de Madó Farta, que portaba un cartel reclamando la jubilación anticipada de las 'kellys' y ha explicado a la activista el anuncio que se ha hecho esta mañana de que el Gobierno estudiará el desgaste físico de las camareras de pisos para que puedan jubilarse anticipadamente y la inclusión de las dolencias asociadas a este colectivo en el cuadro de enfermedades profesionales.

La ministra ha explicado que ese será el primer encargo que recibirá el recién creado Grupo de trabajo interministerial para el estudio de la dimensión de género y la penosidad en la jubilación anticipada y que incorpora la perspectiva de género para analizar las actividades penosas que afectan fundamentalmente a sectores donde hay una importante presencia de mujeres, como las 'kellys'.

"El primer encargo que va a tener ese grupo de trabajo es directamente analizar el impacto de género y las dolencias de cara a esos coeficientes reductores en caso de que sean aplicables a las camareras de pisos", ha explicado.

La ministra ha avanzado igualmente que este martes saldrá a exposición pública la tramitación de urgencia, aprobada la pasada semana en el Consejo de Ministros, para incorporar en el cuadro de enfermedades profesionales las dolencias de las camareras de pisos.

Cuando termine la tramitación, ha explicado, dolencias que afectan a muñeca, codo o antebrazo, que están directamente relacionadas con su actividad del día a día, pasarán a incorporarse al listado de enfermedades profesionales.

También antes de entrar al auditorio, representantes de la Xarxa 0-3 han entregado a la ministra una chapa y han compartido también con ella sus reclamaciones.