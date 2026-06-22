Elma Saiz espera que se "ponga orden" en el procedimiento contra Begoña Gómez y se pregunta "quién reparará el daño"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. - JAVIER FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha celebrado la apertura de un expediente al juez Juan Carlos Peinado y ha expresado su deseo de que los órganos superiores "pongan orden" en el procedimiento "que desde el principio ha sido anómalo" y con "una campaña de desgaste que parece no tener fin" contra Begoña Gómez, a quien ha puesto de ejemplo de "entereza y dignidad".

Tras una reunión en Palma con las entidades colaboradoras en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en el archipiélago, Saiz se ha preguntado "quién reparará el daño" que se ha causado no sólo a la mujer del presidente del Gobierno sino a la justicia. "Confío en que la verdad, la razón y la justicia se acabarán imponiendo", ha concluido.

Cabe recordar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este lunes remitir al promotor de la acción disciplinaria, por posible falta grave de desconsideración, el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que afirmó que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podrían ayudarla a fugarse de España.

Así lo han trasladado fuentes jurídicas a Europa Press, al término de la reunión que ha tenido la Comisión Permanente este lunes, precisando que la decisión se basa en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.