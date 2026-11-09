Elma Saiz: "Con el PSOE las pensiones son dignas y se revalorizan, con el PP se congelan y privatizan"

La ministra de Inclusión, Elma Saiz. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado este lunes que con el PSOE las pensiones son dignas y se revalorizan, mientras que con el PP se congelan y privatizan.

Lo ha afirmado este lunes en un acto sobre pensiones organizado por el PSIB en Palma con representantes de los sindicatos CCOO y UGT y ha insistido en que el sistema de pensiones es sostenible.

Saiz ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo --que este lunes está también en Palma en un acto de precampaña-- de tener una agenda oculta y que por eso "no quiere hablar" de ellas.

La ministra ha reivindicado el acuerdo alcanzado con patronales y sindicatos en 2021 para la reforma de un sistema que "va por buen camino" y que "mira al 2050" con los ingresos y los gastos regulados.

Elma Saiz ha acusado al PP de "dilapidar" 60.000 millones de euros de la hucha de las pensiones y ha avanzado que este recurso acabará el año en 20.000 millones tras encontrárselos cuando llegaron al gobierno, según ha indicado, en 5.000 millones.

La ministra ha calificado como "indecente" hacer creer que la precariedad de la juventud es culpa de que las personas mayores puedan tener pensiones dignas. A juicio de Saiz, el 29 de noviembre está en juego "una involución de 50 años atrás en derechos y convivencia".

Elma Saiz, en materia de vivienda, ha acusado a PP y Vox de no ofrecer soluciones en materia de vivienda y ha lanzado tres preguntas al líder de 'popular', minutos antes de su acto de precampaña en Son Fusteret: "¿Cómo no vamos a hablar de pensiones? Tiene que explicar su agenda oculta. ¿Por qué votaron en contra las medidas de vivienda en contra del sentir mayoritario de la gente? ¿Y por qué, según dijo Borja Sémper, hay que esperar a que llegue al gobierno para desterrar el insulto? Si no tienes proyecto de país, lo que tienes que hacer es, al menos, respetar al que tiene un modelo".

Por su parte, la presidenta del Congreso y líder del PSOE en las Islas, Francina Armengol, ha señalado la importancia del momento actual porque se trata de escoger "entre si se avanza o si se retrocede".

La candidata del PSOE al Congreso por Baleares ha reivindicado los avances conseguidos en los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez y ha subrayado que en este periodo han llegado a las CCAA 300.000 millones más que tenían que ir a mejorar los servicios públicos que son competencia de las comunidades.

"Pero aquí tenemos la desgracia que este dinero se ha empleado para otras cosas", ha indicado, al tiempo que ha afirmado que desde que en Baleares gobierna el PP de Marga Prohens las listas de espera sanitarias y de dependencia están disparadas y un sistema educativo que se quiere privatizar.

Armengol ha reiterado que las elecciones del 29 de noviembre son la primera vuelta para la segunda, que serán las municipales y autonómicas de 2027. "Que les dé un dolor de estómago cuando tengan que volver a ver que Pedro Sánchez sigue siendo presidente del Gobierno de España", ha añadido.

El secretario general de CCOO, José Luis García ha hecho un llamamiento a que la huelga del miércoles sea un punto de inflexión para que los partidos tengan que presentar sus propuestas en materia de pensiones y salarios.

García ha reivindicado la necesidad de la huelga --ha reconocido que política-- porque las buenas cifras económicas no están llegando a los trabajadores. El de CCOO ha instado igualmente a desmontar los "bulos" que se están extendiendo sobre las pensiones.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, ha instado a seguir reivindicando los servicios públicos que la derecha "quiere desmantelar", entre ellos el sistema público de pensiones. "No vamos a permitir ningún retroceso y menos que se quieran privatizar", ha concluido.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pedro Homar, ha calificado como un "profundo del sistema" que partidos como Vox hayan alcanzado cuotas de poder y con perspectivas de seguir creciendo. Homar ha criticado las traiciones y los desencuentros entre las propias administraciones y ha puesto como ejemplo la no aplicación en Baleares, por cálculo electoral, de la ley estatal de vivienda.

El de UGT ha instado a sumarse a la huelga para "impugnar" el sistema en el que los consensos no llegan a la ciudadanía. Homar ha animado a que la huelga general sea una llamada la atención, que se pare España y que las calles se llenen para que tras las elecciones los partidos pongan en el centro la vivienda y el bienestar de la ciudadanía.

La candidata socialista al Senado Catalina Cladera ha afirmado que el actual momento --la huelga y las elecciones-- es crucial y está en juego el modelo de sociedad de bienestar conseguido en las últimas décadas frente a "los que vienen con la motosierra".

"La huelga es decisiva para demostrar que nos plantamos ante el modelo que nos quieren imponer", ha afirmado Cladera.

Al inicio del acto, el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha animado igualmente a secundar la huelga general del miércoles.