Elma Saiz visitará Palma este lunes y se espera que anuncie novedades sobre la jubilación de las camareras de pisos

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. - Fernando Sánchez - Europa Press

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, visitará Palma este lunes y se espera que anuncie novedades sobre la jubilación anticipada de las camareras de pisos, según ha informado este viernes el sindicato UGT.

El acto, que estaba previsto para el pasado 28 de octubre pero que se suspendió debido al accidente ferroviario ocurrido en Urda, tendrá lugar a las 11.00 horas en el salón de actos de la sede palmesana de UGT.

Está previsto que la ministra informe sobre el estado de la solicitud que presentó la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC UGT) el pasado mes de julio para que este colectivo pueda jubilarse de manera anticipada sin sufrir reducciones en sus pensiones.

Asimismo, desde FeSMC UGT confían en que Saiz detalle los avances relativos al reconocimiento de las enfermedades profesionales que afectan a estas trabajadoras.

El encuentro también contará con las intervenciones de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; el secretario estatal de Hostelería de la FeSMC UGT, Omar Rodríguez, y el secretario general de FeSMC UGT Baleares, José García.