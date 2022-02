Emaya comienza obras en la calle Oms para renovar la red de agua, pero respetará las procesiones de Semana Santa

Las obras no cortarán el acceso a ningún comercio, aunque obligarán a desplazar terrazas

PALMA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Emaya inicia este jueves los trabajos en la calle Oms para renovar la red de agua, una red obsoleta de fibrocemento que sufre averías y fugas, si bien se ha comprometido a interrumpir las obras durante Semana Santa para permitir la celebración de procesiones.

En una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno, el regidor de Medio Ambiente de Cort y presidente de Emaya, Ramon Perpinyà, ha subrayado que estas obras son del todo "imprescindibles": los tramos más antiguos de la red son del año 1945, y hay otros de los años sesenta.

No se habían renovado desde entonces a pesar de que hubiera tocado hacerlo en los años ochenta. La antigüedad de la infraestructura estaba ocasionando problemas de presión del agua en la zona.

Sólo entre 2019 y 2021 se han realizado 11 reparaciones en este punto, y ocho de ellas supusieron el cierre del servicio durante unas horas. Cada incidencia implicaba dejar sin agua a unos 4.000 vecinos y un buen número de locales comerciales y de establecimientos de restauración.

Según ha explicado el concejal, se trata de una intervención delicada al realizarse sobre una calle eminentemente comercial, por lo que se ha tratado en diversas reuniones con los comerciantes, que "han entendido que son necesarias". La voluntad de Cort es poder ejecutarlas "lo antes posible" para evitar afectar los meses fuertes de temporada turística.

Las obras se ejecutarán en cuatro fases y el Ayuntamiento ha asegurado que no impedirán el acceso a los comercios, aunque sí supondrán tener que desplazar terrazas, un inconveniente que "no queda más remedio que asumir". No se prevé cortar por completo la calle.

Además, Perpinyà ha avanzado que se respetarán las procesiones de Semana Santa que previsiblemente este año podrán retomarse, después de dos años sin ellas por la pandemia. Las obras se interrumpirán para permitir su celebración.

SI APARECEN RESTOS ARQUEOLÓGICOS SE PUEDEN RETRASAR

La primera previsión es que las obras duren unos tres meses. Sin embargo, el concejal ha explicado que al intervenir en uno de los "barrios viejos" de la ciudad, pueden encontrarse restos arqueológicos y un experto debe comprobar su valor para evaluar si puede continuar la excavación. En caso de que ocurra, esto puede retrasar los plazos.

Los trabajos implican una inversión de 186.000 euros con los que se renovarán 365 metros de conducciones de agua potable en la calle Oms, así como 52 metros de alcantarillado en la calle Cardenal Pou. La obra supondrá la creación de siete puestos de trabajo directos.

La actual red se sustituirá por conducciones de polietileno y también se adaptará a la normativa actual que obliga a instalar contadores individuales con prestaciones más estrictas en cuanto a presión y caudal.

Este jueves se comienza con la preparación de los trabajos y el lunes empezarán a abrir las acequias por el cruce con la calle de Sant Miquel hasta el número 19 de la calle de los Oms, hasta el 18 de marzo, para continuar también durante tres semanas hasta el número 32 (desde mediados de marzo hasta principios de abril). La última fase, entre los números 32 y la Rambla, se realizará durante abril, deteniendo las obras durante la Semana Santa. Por último, durante el mes de mayo se realizará la renovación del alcantarillado de la calle Cardenal Pou.

Las obras se realizarán mayoritariamente en el lado derecho de la calle Oms (en sentido de bajada), aunque en algunos puntos también se atravesará la calle para locales y viviendas.