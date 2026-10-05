Emaya incorpora seis nuevos camiones compactadores para mejorar la recogida en calles más estrechas y de difícil acceso

Dos de los camiones comprados por Emaya para sus funciones de limpieza y mantenimiento en Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Emaya ha incorporado seis nuevos camiones compactadores de recogida posterior destinados a reforzar y renovar la flota municipal y con el objetivo de mejorar la recogida en las calles de Palma más estrechas y de difícil acceso.

El Ayuntamiento de Palma ha señalado este lunes en una nota de prensa que, además de atender al incremento de frecuencias diarias y extraordinarias del servicio, la adquisición responde a la necesidad de tener vehículos más modernos, eficientes, seguros y adaptados principalmente en calles estrechas, giros cerrados y elevada densidad de población.

La nueva flota está formada por cuatro compactadores de 12 toneladas propulsados por gas natural comprimido y dos compactadores de 12 toneladas propulsados por diesel. Todos los vehículos incorporan tecnología y equipamiento actualizados.

Los cuatro vehículos propulsados por gas natural cuentan con una potencia de 185 kilovatios (kW), una carga útil de 3.853 kilos y un volumen de caja cosechadora de ocho metros cúbicos. La adquisición de estas cuatro unidades ha supuesto una inversión de más de 735.000 euros.

Por otra parte, los dos vehículos diésel registran una potencia de 120 kW, una capacidad de carga útil de 4.439 kilos y un volumen de caja cosechadora de seis metros cúbicos. La inversión destinada a la compra de estas dos unidades ha sido de 296.000 euros.

En conjunto, la adquisición de estos seis camiones ha implicado una partida de más de un millón de euros y permitirá incrementar la capacidad, seguridad y versatilidad de la flota, al tiempo que se mejora la adecuación de los vehículos a las diferentes necesidades del servicio.

La renovación de la flota redundará en una mejora de las condiciones de operatividad del servicio de recogida, lo que contribuirá a reducir la dependencia de vehículos de mayor antigüedad y disponer de unidades con mejores prestaciones para trabajar en el entorno urbano.

La configuración compacta de los camiones facilita su utilización en calles estrechas y espacios de difícil acceso, una característica especialmente relevante para la prestación del servicio en los barrios de Palma.