Emaya sustituye las papeleras de la avenida Joan Miró por otros modelos con mayor capacidad

Papeleras de Emaya en la avenida Joan Miró - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Emaya ha sustituido las papeleras de la avenida Joan Miró por otros modelos con mayor capacidad, en concreto, en el tramo correspondiente a las barriadas de Sant Agustí y Cala Major.

La intervención, según ha señalado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, ha puesto la sustitución de 48 papeleras con una capacidad de 50 litros y 21 papeleras antiguas de 120 litros por nuevas unidades, también de 120 litros.

El objetivo es mejorar la eficiencia en la gestión de residuos y, además, posibilitar la unificación estética de los modelos existentes.

La ejecución de estos trabajos se ha hecho coincidir con la nueva fase del programa de refuerzo de la limpieza 'Palma a Punt' en esta zona de la ciudad y el inicio de la temporada estival.

El gerente de Emaya, Lorenzo Morey, ha destacado la repercusión de esta acción en la calidad de la conservación del espacio público. "No solo se aumenta la capacidad de recogida en una zona tan transitada como este ramo de la avenida Joan Miró, sino que también se contribuye a dotar al mobiliario urbano de una imagen más ordenado y uniforme", ha subrayado.

Desde el Ayuntamiento han explicado que este proyecto implica un cambio significativo en la eficiencia operativa del servicio de limpieza de la vía pública, en tanto que con la retirada de las papeleras de pequeñas dimensiones y la colocación de 51 unidades nuevas de gran capacidad, el volumen total de recogida pasará de los 4.920 litros actuales a los 6.120 litros calculados.

De esta forma, se logrará un incremento neto de 1.200 litros, cifra que equivale a un aumento de la capacidad de servicio del 24 por ciento.

Al mismo tiempo, el número total de elementos del mobiliario urbano en este sector de Cala Major y Sant Agustí se reduce de 69 a 51 unidades, a fin de procurar el decrecimiento en la ocupación del espacio público.

En cualquier caso, han destacado que la mayor capacidad de los nuevos modelos garantiza una respuesta más adecuada y efectiva a las necesidades de la zona, manteniendo la frecuencia diaria del servicio de vaciado y limpieza de las papeleras.

El coste total de la inversión, que incluye tanto la adquisición de las papeleras como la instalación técnica, asciende a a cerca de 15.700 euros.