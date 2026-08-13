El embajador de Argentina en España felicita al Govern por el dispositivo desplegado durante el eclipse

La presidenta del Govern, Marga Prohens (centro), con el embajador de Argentina en España, Wenceslao Bunge; la vicepresidenta segunda del Govern, Antonia María Estarellas, y representantes institucionales argentinos. - CAIB

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge, ha felicitado este jueves al Govern por el dispositivo desplegado durante el eclipse solar, tras reunirse en audiencia en el Consolat de Mar con la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Bunge ha destacado en declaraciones a los medios que le "impresionó" la organización y logística que requiere un evento de estas características en unas islas. En este sentido, ha alabado la "gestión y trabajo" que se han hecho y ha celebrado lo "bien" que ha salido.

Durante la reunión, Bunge y Prohens también han dialogado sobre la relación entre España y Argentina. El embajador ha asegurado que Baleares es una región "muy importante" para los argentinos, ya que en el país hispanoamericano hay 16 casas baleares, mientras que en las Islas residen en torno a 40.000 personas originarias de este país.

Por otro lado, Bunge ha recordado que también ha hablado con el alcalde de Palma, Jaime Martínez, para felicitarle por la organización del día de la final del mundial de fútbol masculino y la habilitación de una 'fanzone' para seguidores argentinos.

Al encuentro también han asistido la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Govern y Cooperación Local, Antonia María Estarellas; el cónsul de Argentina en Baleares, Carlos Nazario, y el ministro consejero de la embajada, Sebastián Laino.