Este es el emblemático lugar de Baleares presente en la nueva campaña de tarros de edición limitada de Nutella

Este es el emblemático lugar de Baleares presente en la nueva campaña de tarros 'Buenos días con Nutella'. - FERRERO

EIVISSA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva campaña 'Buenos días con Nutella' de 17 tarros de edición limitada ha incluido la imagen de un lugar emblemático de Baleares

La marca lanza una colección de 17 tarros de edición limitada, cada uno inspirado en un lugar emblemático de una comunidad autónoma para poner en valor la diversidad de su territorio, desde espacios naturales hasta rincones icónicos de las ciudades.

En el caso de Eivissa, la marca ha escogido la imagen de Dalt Vila, un "símbolo icónico" que captura su carácter histórico, su presencia arquitectónica y su valor como emblema cultural y patrimonial del territorio.

En línea con este recorrido visual por el territorio, la colección pone en valor otros monumentos como La Giralda, en Sevilla, o lugares como la estación de Canfranc, en Huesca.

Además, como parte de la campaña, la firma pone a disposición de los consumidores en su web una selección de recetas inspiradas en desayunos tradicionales de distintas regiones.