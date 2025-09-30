Emergencias 112 mantiene la alerta naranja por lluvias y tormentas en las Pitiusas

IBIZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 mantiene la alerta naranja (IG-1 del Plan Meteobal) por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera.

En redes sociales, ha explicado que en Mallorca se mantiene la alerta amarilla (IG-0), mientras que en Menorca se ha desactivado la alerta.

Cabe recordar que el IG1 se activa cuando la información meteorológica permite prever la inminencia de un fenómeno adverso con probabilidad elevada de riesgo para personas y bienes y se declarará en aquella situación en la que se producido un fenómeno adverso en zonas localizadas, la atención de la cual puede quedar asegurada con los medios y recursos disponibles en las zonas afectadas pero con seguimiento supramunicipal. Este nivel de alerta contempla una prealerta de movilización de medios.